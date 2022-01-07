«Зона Казахстана». Что на самом деле произошло в республике?

В новом выпуске передачи публицист Игорь Кимаковский вместе с политологом и журналистом Владимиром Соловейчиком разобрался в причинах «цветных революций» в Казахстане и других постсоветских странах. Эксперты обсудили, могут ли эти восстания стать толчком для более глубокой интеграции на евразийском пространстве, и ждет ли нас «СССР 2.0».

Также вы узнаете, кто стоит за протестами в постсоветских странах, и какие выводы следует сделать политическим элитам. Могут ли последствия подобных процессов в соседних республиках быть ощутимыми для России? Стабилизирует ли ситуацию в Казахстане введение миротворческого контингента ОДКБ? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в новом выпуске проекта «Зона» с Игорем Кимаковским.