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07 января 23:29
23:28
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание на продовольственном складе в Химках
23:13
Происшествия
Токаев заявил о поддержке безопасности иностранных дипломатов в Казахстане
23:00
Политика
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22:46
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22:42
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Президент Казахстана отказался вести переговоры с террористами
22:42
Общество
«Зона Казахстана». Что на самом деле произошло в республике?
22:41
Политика
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22:39
Происшествия
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22:34
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Великий пост и белые одеяния: как православные африканцы отметили Рождество
22:29
Общество
Байконур намерен обеспечивать безопасность в городе на фоне протестов своими силами
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«Зона Казахстана». Что на самом деле произошло в республике?

Общество

В новом выпуске передачи публицист Игорь Кимаковский вместе с политологом и журналистом Владимиром Соловейчиком разобрался в причинах «цветных революций» в Казахстане и других постсоветских странах. Эксперты обсудили, могут ли эти восстания стать толчком для более глубокой интеграции на евразийском пространстве, и ждет ли нас «СССР 2.0».

Также вы узнаете, кто стоит за протестами в постсоветских странах, и какие выводы следует сделать политическим элитам. Могут ли последствия подобных процессов в соседних республиках быть ощутимыми для России? Стабилизирует ли ситуацию в Казахстане введение миротворческого контингента ОДКБ? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в новом выпуске проекта «Зона» с Игорем Кимаковским.

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Все новости / Общество / «Зона Казахстана». Что на самом деле произошло в республике?
владимир соловейчик казахстан политика общество зона игорь кимаковский
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