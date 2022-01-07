Участники акции протеста установили юрты на площади в Актау

Актау, 7 января. Демонстранты в Республике Казахстан до сих пор остаются в Актау, а на одной из ее площадей заново установили две юрты, сообщает Sputnik Казахстан.

Массовые акции в государстве были спровоцированы резким повышением цен на сжиженный газ с началом нового года. В дальнейшем мероприятия переросли в беспорядки. На данный момент в республике введен режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил происходящее внешней агрессией и обратился за помощью к ОДКБ. Организация направила в республику миротворческие силы.

Участники акций протеста в Казахстане уже провели ночь на площади Ынтымак в городе Актау. На территории находились около сотни человек, большинство из которых ночевали прямо на улице. Утром 7 января, после призыва самих митингующих разойтись по домам, были разобраны установленные ранее юрты и железные ограждения.