Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 20:31
20:31
Общество
Эксперты немецкого информагентства DPA заявили, что коронавирус окончательно не исчезнет
20:26
Общество
Академик Зверев допустил, что омикрон-штамм COVID-19 возник у человека с иммунодефицитом
20:25
Происшествия
Гендиректор камчатской АНО пойдет под суд за ущерб на 1,9 млн рублей
20:25
Политика
Генсек НАТО Столтенберг призвал стороны конфликта в Казахстане к прекращению насилия
20:24
Политика
Политический аналитик Кацман раскрыл главную цель войск ОДКБ в Казахстане
20:23
Общество
Астрологи предрекли политическое затишье в 2022 году
20:20
Шоу-бизнес
Сергей Соседов пустился в пляс со сломанной ногой в новом шоу Андрея Малахова
20:18
Весь мир
Власти Гватемалы разработали план на случай появления нового каравана мигрантов
20:12
Армия
Эксперты NetEase присвоили российскому дрону звание «классики оружейной бионики»
20:08
Происшествия
Правоохранители задержали семь человек с оружием в Алма-Ате
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Участники акции протеста установили юрты на площади в Актау

Общество
Участники акции протеста установили юрты на площади в Актау
pixabay.com

Актау, 7 января. Демонстранты в Республике Казахстан до сих пор остаются в Актау, а на одной из ее площадей заново установили две юрты, сообщает Sputnik Казахстан.

Массовые акции в государстве были спровоцированы резким повышением цен на сжиженный газ с началом нового года. В дальнейшем мероприятия переросли в беспорядки. На данный момент в республике введен режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил происходящее внешней агрессией и обратился за помощью к ОДКБ. Организация направила в республику миротворческие силы.

Участники акций протеста в Казахстане уже провели ночь на площади Ынтымак в городе Актау. На территории находились около сотни человек, большинство из которых ночевали прямо на улице. Утром 7 января, после призыва самих митингующих разойтись по домам, были разобраны установленные ранее юрты и железные ограждения.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Участники акции протеста установили юрты на площади в Актау
Казахстан протест юрты
Комментировать