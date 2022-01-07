Армия ЦАР обезвредила четырех боевиков в провинции Уам Фафа

Банги, 7 января. Бойцы правительственной армии Центральноафриканской Республики (FACA) уничтожили четверых боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) при зачистке деревни Камба-Кота в префектуре Уам Фафа, сообщает Radio Lengo Songo.

Как стало известно, военная операция проводилась войсками специального назначения, усиленной подготовкой которых занимаются российские инструкторы. Западные СМИ связывают последних с «ЧВК Вагнера». Силовики провели рейд в зоне повышенной концентрации радикалов.

«В то время как одна часть боевиков идет на сотрудничество с властями и добровольно разоружается, надеясь вновь вернуться к мирной жизни, другая их часть продолжает предпринимать попытки нападения на гражданских.

По этой причине командование FACA решило провести зачистку и сбить спесь с тех, кто желает усугубить кризис безопасности в республике. Подразделения спецназа, что называется, на «мягких лапах» зашли на территорию захваченного населенного пункта и произвели зачистку, когда противник не ожидал», — сообщили журналисты.