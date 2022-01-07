Брежнева призналась, что уже девять лет не ругается матом

Москва, 7 января. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева рассказала, что давно отказалась от нецензурной лексики. Певица, по ее словам, не ругается матом уже девять лет.

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу пародиста и ведущего Максима Галкина «Музыкалити». Брежнева удивила шоумена, объявив, что давно отказалась от матерных выражений.

«Просто я приняла такое решение. Я посмотрела на себя со стороны», — объяснила артистка.

Галкин использовал признание гостьи шоу, чтобы пошутить над ней. Пародист спросил, что она говорит, когда ударяется мизинцем об угол дивана.

«Мои родные люди?» — сыронизировал юморист, процитировав одну из песен знаменитой блондинки. «Я просто кричу. И я нашла эмоциональную замену матерным словам», — ответила на шутку певица.

По словам Брежневой, вместо нецензурной лексики она использует в речи выражения вроде «ешки-макарошки», «ешкин кот» или «японский городовой». Галкин посоветовал артистке перейти на грузинские маты, намекая на происхождение ее мужа — продюсера Константина Меладзе. Исполнительница ответила, что не знает ни одного грузинского нецензурного слова, зато знакома с итальянской ненормативной лексикой. Правда, произносить иностранные ругательства знаменитость не стала.

Ранее Вера Брежнева показала видео с дочками от разных отцов. Примечательно, что певица родила девочек в предыдущих отношениях, но с Меладзе у них нет общих детей.