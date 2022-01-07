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Ученые из Роскомоса нашли способ обеспечить Землю энергией Солнца

Наука
Ученые из Роскомоса нашли способ обеспечить Землю энергией Солнца
pixabay.com

Москва, 7 января. Роскосмос намерен создать уникальную электростанцию для передачи энергии Солнца на Землю, сообщили «Российские космические системы».

Ожидается, что разработка ученых обеспечит регулярным снабжением альтернативной электроэнергией островные, горные и северные районы Земли. Кроме того, она позволит передавать энергию на другие космические аппараты для их «подзарядки», сообщает организация.

«В космосе КПД использования солнечной энергии превосходит в десятки раз. Она может быть преобразована в лазерный луч и с минимальной энергопотерей передана на Землю», — уверены ученые.

Уникальную космическую станцию планируют оборудовать управляющим устройством. Их планируют разместить на солнечно-синхронных орбитах с наклонением 82, 90 и 98 градусов.

Кроме того, Роскосмос намерен провести первый запуск пилотируемого космического корабля с членами экипажа на ракете-носителе «Ангара». Согласно предварительной информации, это может произойти уже в конце 2025 года.

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