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Власти казахского Шымкента заявили о стабилизации обстановки после беспорядков

Политика
Власти казахского Шымкента заявили о стабилизации обстановки после беспорядков
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Нур-Султан, 7 января. Обстановка в казахском городе Шымкент начинает стабилизироваться, случаи мародерства и массовые скопления людей не наблюдаются, передает телеканал «Хабар-24», ссылаясь на первого заместителя главы населенного пункта Шынгыса Мукана.

Сотрудники коммунальных служб уже начали приводить город в порядок после протестов. Местные власти заявили о стабилизации ситуации после беспорядков.

«Нескольким государственным зданиям и объектам бизнеса причинен ущерб, размер которого подсчитывается, сейчас в городе все спокойно, волноваться не о чем. Всех жителей просим сохранять спокойствие и стабильность в городе», — сказал Мукан на телевидении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при беспорядках в Шымкенте превысило 60 человек. Плюс ко всему силовики задержали группу провокаторов, которая участвовала в уличных погромах.

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Казахстан протесты беспорядки
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