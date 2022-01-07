Собчак анонсировала собственный онлайн-продукт после выхода интервью с Блиновской

Москва, 7 января. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак удивила поклонников, объявив о планах запустить собственный информационный продукт. Светская львица рассказала о своих намерениях на фоне критики в адрес инфоцыган.

В последнее время Собчак начала активно проявлять интерес к теме онлайн-марафонов. Сначала на ее YouTube-канале вышел выпуск, рассказывающий про инфоцыган в насмешливой манере, а затем «блондинка в шоколаде» выпустила интервью с создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской.

После этого на странице журналистки в Instagram появился пост, в котором она неожиданно анонсировала собственный онлайн-продукт. Телеведущая пояснила, что начала изучать этот рынок как раз потому, что захотела выпустить свой курс. По заверениям светской львицы, ее проект будет отличаться от того, что предлагают инфоцыгане.

«Ведутся переговоры, строится большая инфраструктура, я хочу создать серьезный продукт вместе с мировыми авторитетами. Теми, чьи мысли растаскивают по марафонам и выдают за свои. В планах задать высокую планку на рынке онлайн-образования», — подчеркнула Собчак.

Однако новость об онлайн-курсе от знаменитой блондинки не встретила энтузиазма со стороны ее поклонников. Подписчики заподозрили, что интервью и выпуски журналистки по этой теме были «прогревом» перед запуском своего продукта. Некоторые предположили, что Собчак и вовсе пошутила над аудиторией

«Это самый мощный «прогрев» из всех, что я видела»; «Ксения поглумилась над другими и пошла стряпать свой марафон»; «Я же правильно поняла, что это шутка?»; «Ксения, не пойму, вы серьезно или исследования проводите на аудитории?» — написали комментаторы.

Напомним, после интервью Собчак с Блиновской многие обвиняли создательницу «Марафона желаний» в грубом общении. В ответ блогер оправдала свое поведение тем, что ведущая опоздала на их встречу.