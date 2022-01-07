Политолог Корнейчук предсказал реальный исход резонансного дела против Порошенко

Киев, 7 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко, который в конце декабря спешно покинул страну после того, как ему попытались вручить повестку на допрос, все же планирует вернуться на родину. Предполагается, что в Киев политик прибудет 17 января.

Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что в действительности возвращение Порошенко на Украину не грозит ему никакими серьезными последствиями. По словам эксперта, уголовное дело, которое планируют возбудить против экс-главы государства, является всего лишь частью хорошо спланированного шоу.

«Мне понравилось, что Порошенко возвращается в понедельник. Видимо, если уж начинать шоу, то в первый рабочий день. И 17 января как раз уже не будет больших инфоповодов про США, Россию и НАТО. Конечно, никто его не посадит, как все рассчитывают. Будет Петр Алексеевич спокойно ходить на свободе, потому что это шоу, и никто не собирается Порошенко сажать», — заявил Корнейчук в эфире канала UkrLive.

Как считает аналитик, грядущий скандал вокруг Петра Порошенко будет выгоден и ему, и нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом действующие власти могут использовать «преследования» экс-главы государства сразу в нескольких целях.

«Это просто "договорняк" между Зеленским и Порошенко для взаимного поднятия рейтингов с одной стороны, а с другой стороны — для отвлечения внимания от реальных социальных проблем и катастрофы в стране. Кроме того, это попытка показать, что якобы у нас главный оппозиционер — это Порошенко. Хотя в реальности все мы знаем, кто на самом деле сидит под домашним арестом, и какие каналы закрываются», — объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Корнейчук отмечает, что в поддержку его теории говорит хотя бы тот факт, что в этот раз для возбуждения уголовного дела в отношении Петра Порошенко специально был выбран максимально слабый повод, по которому осудить его будет крайне сложно.

«На суде ничего не будет. Это опять же будет шоу. Существует множество обвинений, уголовных дел открытых и уже закрытых, связанных с предприятиями Порошенко, с его ближайшим окружением. Где все эти уголовные дела, где должен был проходить Порошенко? Их нет. Сейчас выбрано то уголовное дело, про которое они точно знают, что его не только до конца не доведут, но не факт, что даже до суда дойдет. Это все театр, за которым мы должны наблюдать», — считает аналитик.

Политолог напоминает, что социально-экономическая ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже, и теперь президент Зеленский и его команда будут прибегать к любым методам, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем.

«Зеленскому надо еще 2,5 года продержаться до конца своей президентской каденции, а люди живут все хуже. Для украинцев Порошенко — давно списанный в утиль политик. Поэтому с ним можно имитировать борьбу, все за этим будут наблюдать. С другой стороны, люди не будут так возмущаться ценами и тарифами», — подчеркивает политолог Дмитрий Корнейчук.

Польский журналист Мачей Вишневски ранее объяснил, при каком ключевом условии Украина может не дожить до следующего Дня независимости. По мнению аналитика, многое в этом вопросе будет зависеть от итогов переговоров США и России.