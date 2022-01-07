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«Веном-2» стал самым кассовым фильмом в России в 2021 году

Общество
«Веном-2» стал самым кассовым фильмом в России в 2021 году
Кадр из фильма «Веном»

Москва, 7 января. Американский супергеройский фильм «Веном: Да будет Карнаж» режиссера Энди Серкиса возглавил рейтинг картин, которые сделали большую кассу на российском кинорынке.

«Веном-2» заработал 2,3 млрд рублей, что подтверждается данными издания «Бюллетень кинопрокатчика». На втором месте оказалась картина российского режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: корень зла» с показателем 2,11 млрд рублей. Блокбастер «Человек-паук: нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли принес создателям 2,09 млрд рублей.

На четвертом месте находится «Дюна» Дени Вильнева (1,5 млрд рублей), в пятерку попала анимационная лента «Душа» (1,4 млрд рублей). Девятый «Форсаж» показал неплохой результат в России — 1,3 млрд рублей. На седьмом месте находится российская сказка «Конек-горбунок» (1,2 млрд рублей).

Вторая часть «Босса-молокососа» собрала ровно миллиард рублей. Но триллер «Гнев человеческий» и мультфильм «Райя и последний дракон» не смогли преодолеть эту планку, собрав всего 969 млн рублей и 949 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в Сети появился тизер нового сериала «Пацаны». Судя по ролику, премьера телешоу намечена на начало лета.

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