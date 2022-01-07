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Бывший советник Назарбаева назвал предательство чиновников причиной кризиса в Казахстане

Политика
Бывший советник Назарбаева назвал предательство чиновников причиной кризиса в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  FRANCE 24 English

Нур-Султан, 7 января. Предательство некоторых казахских чиновников и правоохранителей стало одной из причин кризиса в республике, заявил бывший советник экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

По словам политика, сложившаяся на территории Казахстана ситуация стала самым серьезным кризисом на постсоветском пространстве за 30 лет.

«Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить», — заявил Ертысбаев на телевидении.

Задержанные в казахском Шымкенте боевики назвали деньги и «энергетики» мотиваторами беспорядков. По их словам, после употребления этой жидкости они переставали контролировать себя.

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Казахстан назарбаев беспорядки
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