Аналитик Спивак раскрыл самую большую аферу на «Укрзализныце» за 30 лет

Киев, 7 января. Украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» по-прежнему остается в бедственном положении, несмотря на все попытки властей страны исправить ситуацию. Восстановлению УЖД не помогло даже создание специального Наблюдательного совета, в который вошли в первую очередь иностранцы.

Политический аналитик Дмитрий Спивак уверен, что главная проблема «Укрзализныцы» заключается в масштабной коррупции, которая с каждым годом только набирает обороты. По его словам, ситуация на УЖД действительно катастрофическая, так как большая часть подвижного состава, рельсы и вся инфраструктура требуют серьезной модернизации. Однако вместо этого даже те скудные средства, которые зарабатывает компания, уходят на сомнительные цели.

«Удалось поменять несколько человек в Наблюдательном совете, пришло новое руководство, но кардинально это не изменило ситуацию. Долги у УЖД колоссальные. Год назад "Укрзализныця" потеряла 8 миллиардов гривен за год. Это 1 миллион гривен в минуту. Колоссальная коррупция. Все это не может долго длится», — заявил эксперт в эфире канала «Украина 24».

Несмотря на бедственное положение «Укрзализныцы», и ее руководство, и представители Наблюдательного совета, по словам аналитика, продолжают организовывать все более наглые коррупционные схемы. В частности, отмечает Спивак, в 2021 году УЖД стала участницей одной из самых больших афер за всю историю независимой Украины.

«В октябре прошлого года "Укрзализныця" начала одну из самых больших афер за 30-летнюю историю существования Украины. Я говорю о том, что сначала мы у Швейцарии взяли кредит, потом пообещали у их фирмы Stadler купить электровозы, причем по цене в два раза выше, чем продается в самой Швейцарии, и более, чем в два раза дороже, чем купила Польша. Мне кто-то может объяснить, почему электровоз фирмы Stadler для Польши стоит условно рубль, а для Украины — два рубля? У меня ответ простой: рубль украдут по дороге. Но про рубль я ведь говорю утрированно, а в реальности это сотни миллионов гривен», — негодует политический аналитик.

Новостное агентство «Харьков». /

Эксперт напомнил, что ранее Украина точно так же покупала тепловозы у американской компании General Electric, однако после того, как средства были выделены, об этой истории просто забыли.

«Просто хочется напомнить: а что у нас слышно с американскими тепловозами General Electric, где тоже была сделка на миллиард? Уже все забыли про это. А где они? Где деньги, где кредит, где эти тепловозы?», — недоумевает Спивак.

Политический аналитик подчеркивает, что власти Украины не делают ничего для того, чтобы развивать собственную промышленность, в том числе вагоностроение. При этом каждая новая покупка ж/д составов за границей только вгоняет страну в еще большие долги.

«Что это дает Украине? Ничего. Мы не развиваем свое вагоностроение, свою промышленность. Мы не поддерживаем отечественного производителя. Мы опять работаем на экономику другой страны. Плюс мы опять входим в некую долговую яму, и речь идет про каждого украинца», — заявил политический аналитик Дмитрий Спивак.

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович ранее предложил радикальный способ решения экономических проблем Украины.