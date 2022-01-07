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Энергетическая компания Ливии призвала МВД остановить нападения на линии электропередач
Весь мир
Энергетическая компания Ливии призвала МВД остановить нападения на линии электропередач
facebook.com  /  gecol.org — генеральная энергетическая компания Ливии

Триполи, 7 января. Генеральная энергетическая компания Ливии (GECOL) обратилась ко всем государственным органам безопасности с просьбой предотвратить нападения на электрическую сеть страны. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

За последние сутки неизвестные преступники украли в общей сложности 2,1 километра высоковольтных проводов: 1500 метров на линии Бин Саадан на подстанции Аль-Азил, 600 метров — в Тархуне.

«Это вывело из стоя 20 трансформаторов, что привело к отключению электроэнергии в большом количестве жилых районов. Сотни ливийских граждан остались без света», — говорится в сообщении.

Представители GECOL возложили ответственность за нападения на электрическую сеть страны на МВД и службы безопасности. Их безответственность и неспособность обеспечить защиту привела к серьезным потерям, понесенным сектором электроэнергетики.

Министр энергетики Египта в октябре 2021 года подтвердил готовность Каира приступить к выполнению соглашений, подписанных с Ливией. Главной целью договоренностей является восстановление инфраструктуры в области энергетики и обеспечение охраны центральных магистралей.

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