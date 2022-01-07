Париж, 7 января. Издание Le Monde попыталось предсказать, каким может получиться 2022 год в геополитической сфере. Французские эксперты уверены, что в горячие точки могут превратиться Иран, Украина и Тайвань.

По словам обозревателя Алена Фрашона, Тегеран еще не простил Вашингтону жесткую антииранскую политику Трампа, поэтому усадить Иран за стол переговоров для обсуждения ядерной сделки будет не просто. Тем временем Иран достиг уровня обогащения урана в 60%, что вызывает растущую тревогу у Израиля и США. Эксперт уверен, что возможный конфликт быстро распространится на весь Ближний Восток.

Еще один сомнительный район, по мнению Фрашона, Тайвань. Тайбэй уже давно пытается выйти из-под руки Китая, а США активно поддерживают его на этом пути, давая деньги «на оборону». Однако это не вынуждает Вашингтон вмешиваться в ситуацию: Пентагон может просто поднести спичку к тлеющему конфликту.

Последним из перечисленных Фрашоном регионов стала Украина. Здесь журналисты поддерживают версию зарубежной прессы о том, что Россия якобы вот-вот «нападет на соседнюю страну», хотя подобные вбросы Запада неоднократно опровергали в Кремле. Однако французский обозреватель уверен, что миф о «вторжении» реальный, и РФ якобы «напрямую заявляла о своих амбициях» на переговорах с США.

Ранее другой эксперт, американский политолог Кори Миллс в эфире Fox News заявил, что новая администрация Белого дома демонстрирует слабость в отношениях с «континентальным Китаем», что может негативно сказаться на Тайване.