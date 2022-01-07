Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 20:30
20:26
Общество
Академик Зверев допустил, что омикрон-штамм COVID-19 возник у человека с иммунодефицитом
20:25
Происшествия
Гендиректор камчатской АНО пойдет под суд за ущерб на 1,9 млн рублей
20:25
Политика
Генсек НАТО Столтенберг призвал стороны конфликта в Казахстане к прекращению насилия
20:24
Политика
Политический аналитик Кацман раскрыл главную цель войск ОДКБ в Казахстане
20:23
Общество
Астрологи предрекли политическое затишье в 2022 году
20:20
Шоу-бизнес
Сергей Соседов пустился в пляс со сломанной ногой в новом шоу Андрея Малахова
20:18
Весь мир
Власти Гватемалы разработали план на случай появления нового каравана мигрантов
20:12
Армия
Эксперты NetEase присвоили российскому дрону звание «классики оружейной бионики»
20:08
Происшествия
Правоохранители задержали семь человек с оружием в Алма-Ате
20:04
Политика
Президент Токаев представит кандидатуру на пост премьера Казахстана 11 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Похоронивший жену актер Гришечкин закрутил роман с продюсером Бичаровой

Шоу-бизнес
Похоронивший жену актер Гришечкин закрутил роман с продюсером Бичаровой
instagram.com  /  @_grishechkin_com

Москва, 7 января. Новой избранницей овдовевшего актера Вячеслава Гришечкина стала продюсер Диана Бичарова. Пара некоторое время скрывала от публики свои романтические отношения.

Гришечкин 25 лет был счастлив в браке со своей женой Анной. Однако в 2017 году ее жизнь оборвалась из-за онкологии, после чего актер впал в тяжелую депрессию. Ходили слухи, что он стал выпивать. Пережить потерю супруги ему помогла Бичарова. Актер познакомился с продюсером на дне рождения общего друга, с тех пор они не расстаются.

«Даже наши самые близкие друзья узнали об этом совсем недавно. Мы оба – взрослые люди, у которых за плечами тяжелые испытания. С таким опытом сложно бросаться в омут с головой и уходить в любовь», — объяснил Гришечкин «Собеседнику», почему скрывал роман.

Перед Новым годом актер с Бичаровой стали жить вместе. Девушка уже намекнула ему, что была бы не против выйти замуж. Несмотря на разницу в возрасте, — Гришечкин старше своей любимой на 26 лет — им хорошо вместе. Бичарова уже представила избранника своим родителям, а тот познакомил ее с племянником.

Ранее певица Кети Топурия показала редкий снимок со своими мужем Львом Деньговым. Пара отдыхает на одном из заморских курортов.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Похоронивший жену актер Гришечкин закрутил роман с продюсером Бичаровой
актер гришечкин бичарова
Комментировать