Похоронивший жену актер Гришечкин закрутил роман с продюсером Бичаровой

Москва, 7 января. Новой избранницей овдовевшего актера Вячеслава Гришечкина стала продюсер Диана Бичарова. Пара некоторое время скрывала от публики свои романтические отношения.

Гришечкин 25 лет был счастлив в браке со своей женой Анной. Однако в 2017 году ее жизнь оборвалась из-за онкологии, после чего актер впал в тяжелую депрессию. Ходили слухи, что он стал выпивать. Пережить потерю супруги ему помогла Бичарова. Актер познакомился с продюсером на дне рождения общего друга, с тех пор они не расстаются.

«Даже наши самые близкие друзья узнали об этом совсем недавно. Мы оба – взрослые люди, у которых за плечами тяжелые испытания. С таким опытом сложно бросаться в омут с головой и уходить в любовь», — объяснил Гришечкин «Собеседнику», почему скрывал роман.

Перед Новым годом актер с Бичаровой стали жить вместе. Девушка уже намекнула ему, что была бы не против выйти замуж. Несмотря на разницу в возрасте, — Гришечкин старше своей любимой на 26 лет — им хорошо вместе. Бичарова уже представила избранника своим родителям, а тот познакомил ее с племянником.

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