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Посольство Узбекистана вывезло на родину 35 студентов из Казахстана

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Политика
Посольство Узбекистана вывезло на родину 35 студентов из Казахстана
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Ташкент, 7 января. Студенты из Узбекистана вернулись на родину из Казахстана. Из республики вывезли 35 человек, сообщил официальный представитель МИД центральноазиатского государства Юсуп Кабулжанов.

В беседе с журналистами РИА Новости дипломат рассказал, что студенты вернулись в Узбекистан 7 января. Посольства и консульства в Казахстане работают в штатном режиме поддерживают связь со своими гражданами, в том числе и с учащимися в вузах.

«Посольство Узбекистана в Нур-Султане организовало возвращение на родину 35 наших соотечественников, обучавшихся в Казахском государственном юридическом университете имени Нарикбаева», — пояснил представитель МИД.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поддерживает связь с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств находятся в постоянном контакте.

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Казахстан узбекистан студенты
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