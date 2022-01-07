Посольство Узбекистана вывезло на родину 35 студентов из Казахстана

Ташкент, 7 января. Студенты из Узбекистана вернулись на родину из Казахстана. Из республики вывезли 35 человек, сообщил официальный представитель МИД центральноазиатского государства Юсуп Кабулжанов.

В беседе с журналистами РИА Новости дипломат рассказал, что студенты вернулись в Узбекистан 7 января. Посольства и консульства в Казахстане работают в штатном режиме поддерживают связь со своими гражданами, в том числе и с учащимися в вузах.

«Посольство Узбекистана в Нур-Султане организовало возвращение на родину 35 наших соотечественников, обучавшихся в Казахском государственном юридическом университете имени Нарикбаева», — пояснил представитель МИД.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поддерживает связь с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств находятся в постоянном контакте.