Россиянам рассказали, какие машины будут наиболее популярны в 2022 году

Москва, 7 января. Лучшие результаты продаж продемонстрируют в этом году несколько брендов, уверены специалисты. Своим мнением они поделились с «Российской газетой».

Скорее всего, лидером списка бестселлеров отечественного рынка будут машины Lada, однако хорошие перспективы есть и у автомобилей из Китая, а также некоторых других брендов, рассказывает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Специалист полагает, что продукция АвтоВАЗа останется наиболее востребованной, так как транспортные средства из Тольятти достаточно доступны, а также неприхотливы в эксплуатации. При этом автоэксперт добавил, что модель Vesta имеет все шансы обогнать Granta по количеству проданных экземпляров в прошлом году (окончательные итоги подведут 13 января).

Если говорить о люкс-сегменте, то здесь наиболее популярными моделями будут Mercedes-Benz GLS, Lexus RX, BMW X5 и X7, а также корейские Genesis GV70 и GV80. С точки зрения главы пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной, отличные возможности в 2022 году имеются у китайских ТС, так как объем реализации соответствующих машин поднялся за 11 месяцев предыдущего года на 109%. Основные претенденты в фавориты — Chery, Haval и Geely.

Также Уткина упоминает среди потенциальных бестселлеров японский Nissan Pathfinder, южнокорейский Kia Sportage, рестайлинговый Kia Rio и кросс-хетчбэк Rio X.

Новый год принесет на автомобильный рынок и новые цены. Чтобы сэкономить, автолюбители могут обратиться к предложениям на вторичном рынке и приобрести подержанную машину.