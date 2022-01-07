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Сирия и Иордания обсудили расширение туристических связей

  /   Обновлено: 07 января 2022 19:10
Весь мир
Сирия и Иордания обсудили расширение туристических связей
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 7 января. Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини принял делегацию иорданской торговой палаты во главе с ее президентом Наэлем Кабарити. Стороны обсудили пути расширения связей и инвестиционный потенциал САР.

Представители королевства подчеркнули глубину отношений между сирийским и иорданским народами, указав на важность координации работы с Союзом сирийских торговых палат для вывода экономического сотрудничества между двумя странами на новый уровень. Участники встречи отметили значимость туризма в стимулировании национальной экономики. Стороны переговорили по поводу обмена тургруппами, координации работы соответствующих агентств и проведения всех необходимых для приема гостей подготовительных мероприятий, включая организацию их проживания.

В настоящее время в Дамаске проходит иорданская ярмарка торговли и услуг, которая открылась два дня назад при содействии ряда ведомств с обеих сторон. На мероприятии, организованном на базе выставочного городка, представлены около 60 специализированных компаний и 135 частных предпринимателей королевства.

В последнее время Дамаск активно пытается восстановить экономические и дипломатические связи, пользуясь тем, что многие из ее бывших противников сменили курс в отношении Сирии и отказались от требований по отставке ее правительства. В частности, активно развивается партнерство с ОАЭ, которые уже заключили с сирийской стороной контракт на строительство солнечной электростанции в районе столицы республики, а также восстановили с ней воздушное сообщение. Интерес к нормализации связей проявляет и Саудовская Аравия, которая таким образом желает несколько ограничить распространение влияния Тегерана в Сирии.

Однако и с Тегераном Дамаск также укрепляет партнерство, которое ранее в основном заключалось в военной поддержке. По мере стабилизации обстановки области сотрудничества между двумя странами растут — за этот год два государства несколько раз обменивались делегациями для обсуждения взаимовыгодных инициатив в различных сферах.

Одной из отраслей, которые сирийские власти начали восстанавливать после завершения активной фазы боевых действий, является туристическая. В частности, в прошлом году Мартини сообщил, что до 2030 года страна планирует вернуться к показателям 2010-го, когда в республику приезжало около девяти миллионов иностранцев, при этом треть из них являлась именно путешественниками. Чиновник отметил, что большое количество достопримечательностей и курортов делают Сирию интересным вариантом для отдыхающих, особенно из России.

Аналогичные цели преследует и Иордания, ориентируясь, правда, на другие «источники» приезжих. Тем не менее властям королевства достичь поставленных целей будет намного проще, поскольку туристическая отрасль страны пострадала не от десятилетней войны, а лишь от пандемии коронавируса. После того как медицинские службы смогли взять под контроль распространение заболевания, правительство поэтапно начало снимать наложенные ограничения и восстанавливать доступ приезжих к местным археологическим памятникам.

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