Депутат Свищев поблагодарил МИД за возвращение российских школьников из Казахстана

Москва, 7 января. Внешнеполитические ведомства России и Киргизии провели оперативную точечную работу по возвращению российских школьников из Казахстана, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Дети находились на спортивных сборах в Казахстане. После начала протестов в республике 22 школьника отправились в аэропорт Бишкека, а оттуда уже прилетели в РФ.

«Хочется поблагодарить наших коллег из МИД России и МИД Киргизии за своевременную реакцию и оперативную точечную работу», — отметил Свищев.

Депутат добавил, что спортсменам за границей иногда требуется помощь дипломатов, юристов и других специалистов.

Президент Киргизии ранее подписал указ о направлении военных в Казахстан. В республику отправятся 150 силовиков и 19 единиц техники.