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Актер Сидни Пуатье скончался на 95-м году жизни

Общество
Актер Сидни Пуатье скончался на 95-м году жизни
Global Look Press  /  imago stock&people

Лос-Анджелес, 7 января. Актер Сидни Пуатье ушел из жизни в 94 года. Он был первым темнокожим, получившим премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

О смерти Пуатье сообщил глава МИД Багамских островов Фред Митчелл, пишет газета Mirror. Похоже, политик был достаточно близок с актером.

«Мы потеряли великого багамца, и я потерял близкого друга», — заявил министр.

Информацию об уходе лауреата «Оскара» из жизни подтвердил и заместитель премьер-министра Багамских островов Честер Купер. По его словам, Пуатье, многое сделавший для мира, умел создавать праздник.

Актер получил премию «Оскар» в 1958 году за роль в ленте Стэнли Крамера «Не склонившие головы». Всего за свою карьеру Пуатье снялся в более 50 фильмов.

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Оскар актер пуатье
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