«ОДКБ имеет полное право действовать в Казахстане»: политолог Дугин о претензиях США

Лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в беседе с ФАН заявил, что требования Государственного департамента США к властям Казахстана аргументировать ввод в страну миротворческого контингента ОДКБ — это одна из форм давления на Россию.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 7 декабря потребовал у казахстанских властей отчитаться за свое решение задействовать механизмы ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.
«Что касается развертывания сил ОДКБ, мы предоставим в первую очередь ответить на эти вопросы Правительству Казахстана», — высказался Прайс.
Лидер Международного евразийского движения, политолог Александр Дугин, комментируя слова американского дипломата, назвал их «атаками на Россию».
«Мы имеем дело с атаками, с открытием новых и новых фронтов против России, в том числе и в Казахстане. Казахстан — участник Евразийского экономического сообщества, участник ОДКБ. Мы имеем все основания, поскольку это наш военный партнер и союзник, развернуть там миротворческий контингент ОДКБ, особенно если законноизбранный президент [Касым-Жомарт] Токаев попросит нас об этом. Все же действия администрации [Джо] Байдена являются не более чем попытками возврата мира к однополярной модели», — заключил политолог.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к лидерам государств ОДКБ в среду, 5 января, и уже на следующий день решение о вводе миротворческого контингента было принято. В настоящее время на территории страны продолжается развертывание сил, в состав которых входят военнослужащие из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.