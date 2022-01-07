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Мексика и Чили договорились о создании стратегического партнерства

Весь мир
Мексика и Чили договорились о создании стратегического партнерства
Twitter.com / @SRE_mx  / 

Мехико, 7 января. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард и новоизбранный президент Чили Габриэль Борич договорились о создании стратегического партнерства. Об этом сообщил глава МИД Мексики в ходе онлайн пресс-конференции.

Борич принял представителя Мексики в президентском дворце Ла-Монеда в Чили, где будущий глава государства будет проводить основную часть своего времени.

Согласно заявлению Эбрарда, правительство страны договорилось с Боричем об укреплении двусторонних отношений до статуса стратегического партнерства после вступления политика в должность в марте.

Мексика и Чили договорились о создании стратегического партнерства
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Страны также согласились работать вместе с другими прогрессивными государствами Латинской Америки для «разработки единой позиции стран региона для разрешения вопросов на международной арене». Министр иностранных дел также указал на сходство позиций Мексики и Чили с такими странами, как Боливия и Аргентина.

«Мы начнем этап углубления братских отношений между двумя латиноамериканскими народами и предпримем усилия для того, чтобы голос региона был услышан на глобальном уровне», —отметил Борич.

Эбрард также заявил, что в будущем правительства Мексики и Чили обсудят вопрос добычи лития в качестве одного из общих приоритетов стран. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор стремится закрепить за правительством право на добычу полезных ископаемых — в первую очередь лития.

В ходе своего визита Эбрард также посетили председательницу конвента, занимающегося разработкой новой Конституции Чили, Элисе Лонкон, представительнице коренных народов. Глава МИД Мексики поприветствовал борьбу Лонкон за права индейцев мапуче и женщин.

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мексика чили двусторонние отношения стратегическое партнерство габриэль борич
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