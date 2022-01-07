Мексика и Чили договорились о создании стратегического партнерства

Мехико, 7 января. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард и новоизбранный президент Чили Габриэль Борич договорились о создании стратегического партнерства. Об этом сообщил глава МИД Мексики в ходе онлайн пресс-конференции.

Mensaje de @gabrielboric Presidente Electo de Chile : pic.twitter.com/pDtfK3x5qG — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 6, 2022

Борич принял представителя Мексики в президентском дворце Ла-Монеда в Чили, где будущий глава государства будет проводить основную часть своего времени.

Согласно заявлению Эбрарда, правительство страны договорилось с Боричем об укреплении двусторонних отношений до статуса стратегического партнерства после вступления политика в должность в марте.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Con @GabrielBoric ,Presidente Electo de Chile e @izkiaSiches, su Jefa de Campaña,esta mañana. La relación México-Chile alcanzará nuevas alturas a partir de marzo. pic.twitter.com/CMSn6mfnnM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 6, 2022

Страны также согласились работать вместе с другими прогрессивными государствами Латинской Америки для «разработки единой позиции стран региона для разрешения вопросов на международной арене». Министр иностранных дел также указал на сходство позиций Мексики и Чили с такими странами, как Боливия и Аргентина.

«Мы начнем этап углубления братских отношений между двумя латиноамериканскими народами и предпримем усилия для того, чтобы голос региона был услышан на глобальном уровне», —отметил Борич.

Эбрард также заявил, что в будущем правительства Мексики и Чили обсудят вопрос добычи лития в качестве одного из общих приоритетов стран. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор стремится закрепить за правительством право на добычу полезных ископаемых — в первую очередь лития.

México y Chile serán aliados para impulsar, junto con otros gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, una voz unida para hacer frente a desafíos comunes.



El canciller le transmitió una invitación al presidente electo para visitar ???????? en fecha próxima. pic.twitter.com/VeR7iOS5YJ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 6, 2022

В ходе своего визита Эбрард также посетили председательницу конвента, занимающегося разработкой новой Конституции Чили, Элисе Лонкон, представительнице коренных народов. Глава МИД Мексики поприветствовал борьбу Лонкон за права индейцев мапуче и женщин.