БЕЗФИЛЬТРОВ с Викторией Романец и Антоном Гусевым. Один день из жизни скандальной пары

Гостями нового выпуска стали экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Романец и ее супруг Антон Гусев.

О романе звездной пары впервые стало известно, когда бизнесмен все еще был женат на светской львице Евгении Феофилактовой. Брак Виктория и Антон заключили без пышного застолья, однако внимания публики, почуявшей скандал, им было уже не избежать.

Как выяснилось, день супругов традиционно начинается с интенсивной тренировки. Гусев и Романец поделились секретами, помогающими сохранить фигуру и забавными случаями, связанными со спортом.

Ведущий #БЕЗФИЛЬТРОВ Антон Беккужев попал туда, где еще не ступала нога журналиста. Ему довелось побывать дома у светской львицы и ее мужа. Здесь, в «святая святых» пары, Романец рассказала об отношениях с отцом и сводной сестрой, а Гусев поведал о сложностях в общении с сыном от предыдущего брака.

Самые сокровенные тайны и неожиданные подробности из личной жизни четы ищите в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.