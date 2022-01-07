Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 20:29
20:26
Общество
Академик Зверев допустил, что омикрон-штамм COVID-19 возник у человека с иммунодефицитом
20:25
Происшествия
Гендиректор камчатской АНО пойдет под суд за ущерб на 1,9 млн рублей
20:25
Политика
Генсек НАТО Столтенберг призвал стороны конфликта в Казахстане к прекращению насилия
20:24
Политика
Политический аналитик Кацман раскрыл главную цель войск ОДКБ в Казахстане
20:23
Общество
Астрологи предрекли политическое затишье в 2022 году
20:20
Шоу-бизнес
Сергей Соседов пустился в пляс со сломанной ногой в новом шоу Андрея Малахова
20:18
Весь мир
Власти Гватемалы разработали план на случай появления нового каравана мигрантов
20:12
Армия
Эксперты NetEase присвоили российскому дрону звание «классики оружейной бионики»
20:08
Происшествия
Правоохранители задержали семь человек с оружием в Алма-Ате
20:04
Политика
Президент Токаев представит кандидатуру на пост премьера Казахстана 11 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

#БЕЗФИЛЬТРОВ с Викторией Романец и Антоном Гусевым. Один день из жизни скандальной пары

Общество

Гостями нового выпуска стали экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Романец и ее супруг Антон Гусев.

О романе звездной пары впервые стало известно, когда бизнесмен все еще был женат на светской львице Евгении Феофилактовой. Брак Виктория и Антон заключили без пышного застолья, однако внимания публики, почуявшей скандал, им было уже не избежать.

Как выяснилось, день супругов традиционно начинается с интенсивной тренировки. Гусев и Романец поделились секретами, помогающими сохранить фигуру и забавными случаями, связанными со спортом.

Ведущий #БЕЗФИЛЬТРОВ Антон Беккужев попал туда, где еще не ступала нога журналиста. Ему довелось побывать дома у светской львицы и ее мужа. Здесь, в «святая святых» пары, Романец рассказала об отношениях с отцом и сводной сестрой, а Гусев поведал о сложностях в общении с сыном от предыдущего брака.

Самые сокровенные тайны и неожиданные подробности из личной жизни четы ищите в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / #БЕЗФИЛЬТРОВ с Викторией Романец и Антоном Гусевым. Один день из жизни скандальной пары
беккужев безфильтров виктория романец антон гусев
Комментировать