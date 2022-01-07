Политолог Корнилов спрогнозировал новый штурм Капитолия из-за раскола в обществе США

Москва, 7 января. Штурм Капитолия может повториться в США. Об этом предупредил политолог Владимир Корнилов.

Захват здания парламента произошел 6 января 2021 года. Штурм устроили сторонники Республиканской партии, которые не были согласны с результатами президентских выборов.

Социологические опросы показывают, что политические лагеря продолжают испытывать ненависть друг к другу.

«События 6 января не просто выявили глубокий раскол в американском обществе, о котором говорили уже давно. Они усилили этот раскол, углубили пропасть, которая пролегла между демократами и республиканцами, став экзистенциальной угрозой для самого государства и его институций. Казалось бы, в этих условиях ответственным политикам стоило бы задуматься, как преодолевать этот разрыв», — раскрыл неудобную правду Корнилов в колонке РИА Новости.

vk.com / Владимир Корнилов

Простые американцы бегут из городов, так как сталкиваются в демократических штатах с расовой и социальной дискриминацией.

«Видеть в своих идеологических противниках равных себе, допускать их право на инакомыслие и тем более на акции протеста не научилась ни та, ни иная сторона. И чем больше демократы требуют жестоко наказать Трампа и его союзников за события 6 января, тем сильнее сжимается пружина с противоположной стороны», — резюмировал эксперт.

Бывший президент США Дональд Трамп хотел провести конференцию в годовщину штурма Капитолия. Но ему пришлось ее отменить.