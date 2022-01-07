Геологи из Университета Ной-Ульма разгадали загадку таинственных каменных конусов

Берлин, 7 января. Каменные конусы вблизи Нердлингерского Риса могли образоваться из-за землетрясения, сообщили немецкие ученые из Университета прикладных наук Ной-Ульма.

Происхождение необычных конусовидных находок оставалось для геологов неясным в течение 200 лет. Предполагалось, что они могли образоваться в результате падения метеорита, быть древними водорослями, грибами или окаменевшими норами животных. Но недавние исследования показали, что таинственные объекты, скорее всего, появились в результате сверхмощного древнего землетрясения.

Геолог Элмар Бюхнер заметил, что все странные находки вблизи котловины на юге Германии имеют особую пространственную ориентацию.

«Толстые головы песчаных шипов указывают на сейсмический источник», — пояснил Бюхнер, рассуждая о немецких образцах.

Это объединяет их с другими каменными конусами, обнаруженными в Калифорнии. Все американские конусы обращены строго на восток, как раз между тектоническими плитами. Подобная закономерность свидетельствует о том, что причина образования подобных объектов объясняется древним землетрясением.

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