Тизер нового сезона сериала «Пацаны» преждевременно опубликовали в Сети

Лос-Анджелес, 7 января. Тизер третьего сезона сериала «Пацаны» появился в Сети раньше запланированного срока. Если верить ролику, премьера продолжения состоится 3 июня.

Видео преждевременно выпустило одно из заграничных подразделений Amazon Prime Video — по разным источникам, либо бразильское, либо испанское. Ролик тут же перезалили в Сети, например, в Twitter.

В тизере можно увидеть лишь двух персонажей — Хоумлендера в исполнении Энтони Старра и Старлайт, которую играет Эрин Мориарти. Постепенно камера делает наезд на лицо лидера Семерки, демонстрирующего зловещую улыбку.

According this this Brazil Prime Video it looks likes The Boys Season 3 will premiere on June 3 2022 !!



