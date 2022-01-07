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Тизер нового сезона сериала «Пацаны» преждевременно опубликовали в Сети

Общество
Тизер нового сезона сериала «Пацаны» преждевременно опубликовали в Сети
Кадр из сериала «Пацаны»

Лос-Анджелес, 7 января. Тизер третьего сезона сериала «Пацаны» появился в Сети раньше запланированного срока. Если верить ролику, премьера продолжения состоится 3 июня.

Видео преждевременно выпустило одно из заграничных подразделений Amazon Prime Video — по разным источникам, либо бразильское, либо испанское. Ролик тут же перезалили в Сети, например, в Twitter.

В тизере можно увидеть лишь двух персонажей — Хоумлендера в исполнении Энтони Старра и Старлайт, которую играет Эрин Мориарти. Постепенно камера делает наезд на лицо лидера Семерки, демонстрирующего зловещую улыбку.

Съемки третьего сезона «Пацанов» проходили в Торонто и завершились в сентябре прошлого года. Детали продолжения сериала пока не раскрываются. Известно, что в новом сезоне Джек Куэйд снова вернется к роли Хьюи.

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