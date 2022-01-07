Финансист Ващенко сделал прогноз изменения курса рубля после новогодних каникул

Москва, 7 января. Российский валютный рынок после новогодних каникул будет зависеть от динамики на внешних площадках, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Финансист считает, что индекс Мосбиржи после новогодних каникул будет в пределах 3600-3900 пунктов, а стоимость доллара составит 72-75 рублей.

«Лучше рынка, вероятнее всего, будут торговаться акции нефтегазового сектора, так как цены на нефть способны отскочить в диапазон 80-90 долларов за баррель по мере уменьшения связанных с распространением нового штамма коронавируса опасений», — отметил Ващенко.

Стоимость февральских фьючерсов на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE на 7 января, на открытии торгов находилась на уровне 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Иностранную валюту лучше не покупать, когда Центробанк РФ проводит жесткую денежно-кредитную политику и повышает ключевую ставку, реагируя на рост инфляции.