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Баранец: Финляндия станет военной целью для России в случае вступления в НАТО

  /   Обновлено: 07 января 2022 18:25
Армия
Баранец: Финляндия станет военной целью для России в случае вступления в НАТО
maavoimat.fi  /  Maavoimat

Москва, 7 января. Вступление в НАТО может стоить Финляндии испорченных отношений с Россией, которые покроются «льдом холодной войны». Об этом заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Недавно в СМИ проскользнуло сообщение о возможном вступлении Финляндии в НАТО. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с Baltnews отметил, что в случае сближения с Североатлантическим альянсом Финляндия самолично испортит отношения с Россией.

«Мы не слышим со стороны Финляндии ни издевательских реплик, ни заявлений о том, что финская армия собирается силой за два часа отобрать у нас какой-то кусок и так далее. Это добрый, тихий, трудолюбивый сосед», — напомнил Баранец.

НАТО долгое время пыталась склонить Финляндию на свою сторону путем совместных учений и экономических соглашений. Отчасти эта политика себя оправдала. Баранец уверен, что Россия не может повлиять на решение Финляндии. Но если финские власти решатся на вступление в ряды Альянса, то их отношения с Москвой обрастут «льдом холодной войны». Не исключено, что ВС РФ перенацелят ракеты на стратегически важные для Финляндии объекты.

Политолог Петр Акопов тоже дал оценку происходящему и заявил, что США готовили почву для затаскивания Финляндии в ряды союзников НАТО. Планомерная работа шла последние десять лет.

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Все новости / Армия / Баранец: Финляндия станет военной целью для России в случае вступления в НАТО
нато финляндия баранец
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