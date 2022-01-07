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Уэс Андерсон снимет фильм для Netflix с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли

Общество
Уэс Андерсон снимет фильм для Netflix с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли
Кадр из сериала «Шерлок»

Лос-Анджелес, 7 января. Создатель нашумевшего фильма «Отель «Гранд Будапешт» Уэс Андерсон поставит сказку Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Проект готовят для американского стриминга Netflix. В сентябре 2021 года площадка выкупила права на экранизацию всех произведений Даля, сообщает The Guardian. По сюжету, богач Генри Шугар был эгоистичным и самовлюбленным человеком. Но однажды он находит загадочную синюю тетрадь, содержимое которой меняет его жизнь кардинальным образом.

Кроме того, в России снимают сразу два крупных проекта для Netflix. Это телешоу «Анна К.» по мотивам произведения Льва Толстого «Анна Каренина». Вторым сериалом занимается постановщик «Чик» Эдуард Оганесян. Он работает над шоу «Петля» с Александром Петровым в главной роли.

Ранее на YouTube-канале стриминга появился трейлер финального сезона сериала «Озарк». В продолжении хита Netflix Марти Берд попытается помочь наркобарону Наварро договориться о сделке с ФБР.

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актер бенедикт камбербэтч уэс андерсон
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