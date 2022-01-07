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Якутские моржи установили рекорд зимнего плавания в почти 60-градусный мороз

  /   Обновлено: 07 января 2022 18:20
Общество
Якутские моржи установили рекорд зимнего плавания в почти 60-градусный мороз
cherinfo.ru  /  Официальный сайт Череповца

Якутск, 7 января. Клуб любителей зимнего плавания появился в самом холодном регионе России — Якутии. Местные моржи установили рекорд — плавали и ныряли в почти 60-градусный мороз.

Участники клуба «Саха моржи» ежедневно вырезают прорубь в реке Лене и устраивают заплывы в любую погоду. Якутских любителей зимнего плавания называют самыми экстремальными моржами в мире. Члены клуба не видят в своих способностях ничего особенного и называют главное условие сохранения здоровья — погружаться в ледяную воду нужно ежедневно, а не от случая к случаю.

«Вот здесь, в этом состоянии в организме иммунитет очень сильно повышается. Работает вовсю, чтобы помочь организму выжить в этом экстремале», — заявил председатель клуба «Саха моржи» Николай Софронеев в интервью телеканалеканалу НТВ.

Якутские моржи установили рекорд зимнего плавания в почти 60-градусный мороз
prt scr НТВ /

Рекорд по нырянию в прорубь в −60 градусов отметили традиционным чаем. Новичков в экстремальном виде спорта опытные моржи подробно инструктируют, как грамотно подготовить организм к окунанию в ледяную прорубь. Среди желающих испытать острые ощущения встречаются и иностранцы.

Новогодний заплыв совершили 80 любителей зимнего плавания со всей Челябинской области. Для этого в водоеме вырубили самую длинную на Урале прорубь, ее длина — 25 метров. В заплыве принимали участие дети, взрослые и пенсионеры.

 

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