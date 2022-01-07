Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 18:58
18:53
Армия
Аналитик Le Monde включил Украину и Иран в список будущих «горячих точек»
18:53
Шоу-бизнес
Похоронивший жену актер Гришечкин закрутил роман с продюсером Бичаровой
18:53
Общество
Общественники в Дагестане намерены судиться с городским судом из-за отсутствия пандуса
18:53
Политика
Посольство Узбекистана вывезло на родину 35 студентов из Казахстана
18:52
Происшествия
Столкновение легковушек из-за гололеда заблокировало движение на Сортировочном мосту
18:51
Общество
Крымчане смогут сдать хвойные деревья после Нового года на переработку
18:51
Происшествия
В Алма-Ате засняли на видео более 10 разгромленных машин полиции
18:50
Экономика
Россиянам рассказали, какие машины будут наиболее популярны в 2022 году
18:47
Весь мир
Мексика и Чили договорились о создании стратегического партнерства
18:43
Политика
Депутат Свищев поблагодарил МИД за возвращение российских школьников из Казахстана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские правозащитники изучают дело латиноамериканца, задушенного полицией в Калифорнии

  /   Обновлено: 07 января 2022 18:17
Весь мир
Российские правозащитники изучают дело латиноамериканца, задушенного полицией в Калифорнии
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Индио, 7 января. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, создан при участии бизнесмена Евгения Пригожина) изучают обстоятельства смерти 41-летнего латиноамериканца Хосе Альберта Лизаррага Гарсии, который умер после ареста полицейскими в Индио, штат Калифорния. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале организации.

Гарсия скончался во время задержания 22 января 2021 года. В тот день полиция получила сообщение, что латиноамериканец ходит по парковке торгового центра и странно себя ведет. Офицеры, прибывшие на место, обнаружила мужчину и начали его допрашивать, после чего он попытался уйти от них, но его повалили на землю. На видеозаписи, которая позже появилась в сети, правоохранители надевают на него наручники и маску, а затем прижимают к асфальту, пока Гарсия кричит: «Я не могу дышать!». Позже мужчина потерял сознание и умер на месте.

После инцидента Департамент полиции Индио опубликовал заявление, в котором говорилось, что сотрудники прибыли на место происшествия и столкнулись с мужчиной, который «был явно взволнован и расстроен», они старались его успокоить, но пойманный был агрессивен к ним.

«Во время столкновения офицеры попытались задержать мужчину, и он начал плевать на стражей порядка. Из соображений безопасности на него была надета сетчатая маска. Маска для слюны предотвращает выделение жидкостей из организма и не ограничивает доступ воздуха. Офицеры заметили, что мужчине необходима медпомощь и начали делать искусственное дыхание. Несмотря на все усилия, его так и не удалось привести в чувство», — говорится в сообщении полиции.

В феврале 2021 года семья Гарсии заявила, что намерена подать в суд против офицеров, по обвинению в применении чрезмерной силы.

Инициативная группа ФБР обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники считают важным бороться с полицейским насилием и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Гарсии.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Российские правозащитники изучают дело латиноамериканца, задушенного полицией в Калифорнии
сша полиция фонд борьбы с репрессиями
Комментировать