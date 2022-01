Российские правозащитники изучают дело латиноамериканца, задушенного полицией в Калифорнии

Индио, 7 января. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, создан при участии бизнесмена Евгения Пригожина) изучают обстоятельства смерти 41-летнего латиноамериканца Хосе Альберта Лизаррага Гарсии, который умер после ареста полицейскими в Индио, штат Калифорния. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале организации.

Гарсия скончался во время задержания 22 января 2021 года. В тот день полиция получила сообщение, что латиноамериканец ходит по парковке торгового центра и странно себя ведет. Офицеры, прибывшие на место, обнаружила мужчину и начали его допрашивать, после чего он попытался уйти от них, но его повалили на землю. На видеозаписи, которая позже появилась в сети, правоохранители надевают на него наручники и маску, а затем прижимают к асфальту, пока Гарсия кричит: «Я не могу дышать!». Позже мужчина потерял сознание и умер на месте.

После инцидента Департамент полиции Индио опубликовал заявление, в котором говорилось, что сотрудники прибыли на место происшествия и столкнулись с мужчиной, который «был явно взволнован и расстроен», они старались его успокоить, но пойманный был агрессивен к ним.

В феврале 2021 года семья Гарсии заявила, что намерена подать в суд против офицеров, по обвинению в применении чрезмерной силы.

Family of California man who died in custody to sue as 'I can't breathe' video emerges https://t.co/gXF2LHbs3n