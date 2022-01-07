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Нателла Крапивина спродюсировала фильм с Варнавой после ссоры с Лободой

Шоу-бизнес
Нателла Крапивина спродюсировала фильм с Варнавой после ссоры с Лободой
instagram.com  /  @natellakrapivina

Москва, 7 января. Продюсер и режиссер Нателла Крапивина, которая долгое время сотрудничала с певицей Светланой Лободой, поработала со звездой шоу Comedy Woman и актрисой Екатериной Варнавой. Они стали коллегами благодаря фильму «Орел и решка. Кино».

Крапивина поссорилась с Лободой прошлым летом, из-за чего их сотрудничество прекратилось. Однако после этого режиссер успела спродюсировать полнометражный фильм, вдохновленный знаменитым тревел-шоу. Крапивина рассказала «СтарХиту», что сценарий ленты создавался три года, поскольку кинокартину пытались сделать максимально легкой и смешной.

«Мы стремились сохранить нашу целевую аудиторию в полном объеме. Поэтому брали сумасшедшие истории из жизни, слегка их приглаживали или, наоборот, утрировали в зависимости от драматургических задач», — подчеркнула экс-продюсер Лободы.

Нателла Крапивина спродюсировала фильм с Варнавой после ссоры с Лободой
instagram.com / @kativarnava

Варнава сыграла в комедии главную роль, воплотив на экране продюсера «Орла и решки» Валерию Репину. Героине объявляют о скором закрытии шоу из-за низких рейтингов. Чтобы вернуть популярность передаче, съемочная группа едет в только открывшуюся для туристов страну, куда команду пригласил на свадьбу молодой король.

Помимо Варнавы, в фильме «Орел и решка. Кино» снялись Саша Бортич, Александр Гудков и Александр Молочников. Премьера картины состоится 14 февраля на платформе «КиноПоиск».

Ранее Светлана Лобода раскрыла подробности конфликта с Нателлой Крапивиной. Певица сообщила, что продюсер извинилась перед ней после ссоры, и они остались подругами.

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Все новости / Шоу-бизнес / Нателла Крапивина спродюсировала фильм с Варнавой после ссоры с Лободой
лобода варнава крапивина
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