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Волочкова объяснила интерес новой жены Вдовина к своей дочери

Шоу-бизнес
Волочкова объяснила интерес новой жены Вдовина к своей дочери
youtube.com  /  Prt Scr / ДНИ.РУ

Москва, 7 января. Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова высказалась об отношениях своей дочери Ариадны с ее отцом Игорем Вдовиным и его новой супругой, телеведущей Еленой Николаевой.

Ариадна в последнее время живет с семьей отца. Николаева недавно стала матерью, родив супругу сына, которого назвали Сашей. И теперь телеведущей уже нет дела до наследницы своего мужа.

«Она говорила мне о том, что это чужая для нее семья. Для этой женщины Ариша – совершенно чужой человек. И она бы не таскала дочку на все мероприятия, если бы ее фамилия была Вдовина, а не Волочкова», — поделилась балерина в интервью Teleprogramma.pro.

По словам танцовщицы, дочь увидела — Николаевой было важно только фотографироваться с ней. Теперь Ариадна безошибочно может определить, где настоящие отношения, а где — фальшь, подытожила Волочкова.

Ранее сообщалось, что ведущая программы «Утро России» отказалась от декрета ради успешной карьеры. Через неделю после родов Николаева вышла на работу. Пользователи удивляются, как ей удается совмещать материнство и постоянные съемки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова объяснила интерес новой жены Вдовина к своей дочери
волочкова вдовин николаева
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