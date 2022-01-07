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Спрос на готовое жилье может охладиться в начале 2022 года

Экономика
Спрос на готовое жилье может охладиться в начале 2022 года
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 7 января. Многие покупатели проявляют все больший интерес к «вторичке», так как новостройки серьезно подорожали. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Переориентация людей на сектор вторичной недвижимости привела к росту цен данного типа жилищных объектов. Средняя цена на квартиры сегмента в самых крупных городах страны поднялась больше, чем на 2%.

Участники рынка считают, что в начале этого года активность спроса уменьшится, так как стоимость ипотечных кредитов продолжит расти, что сделает покупку менее привлекательной.

«Вторичка» выросла в цене за месяц в 16 крупнейших российских городах на 2,2% и достигла 104,9 тыс. рублей за «квадрат», подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Эксперты фирмы «Этажи» говорят о цене квадратного метра в 82,6 тыс. рублей и динамике роста около 3,21%. Представители «Авито Недвижимости» видят нынешнюю стоимость кв. м. в районе 102,2 тыс. рублей.

Специалисты говорят, что самый яркий прирост цен фиксировался в рамках вторичного жилья в декабре в Самаре и Омске. Там стоимость объектов увеличилась на 4% (84,2 тыс. рублей и 75,8 тыс. рублей за «квадрат»). Если рассматривать статистику в годовом выражении, то лидировал Краснодар — 55,5% и 111,8 тыс. рублей за квадратный метр.

Глава «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов уверен, что в первые месяцы нового года вторичный рынок недвижимости ощутит снижение продаж жилья на фоне роста ставок по ипотеке и стагнации доходов россиян. Это приведет к тому, что колебания цен будут приближаться к нулевому значению. С тем, что недвижимость не будет дорожать стремительными темпами 2021 года, согласна и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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