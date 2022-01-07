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Племена Нефтяного полумесяца угрожают правительству Ливии остановкой экспорта

Весь мир
Племена Нефтяного полумесяца угрожают правительству Ливии остановкой экспорта
Федеральное агентство новостей  / 

Тобрук, 7 января. Группа видных деятелей, высокопоставленных лиц и шейхов племен северо-востока Ливии направила предупреждение временному Правительству национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой.

В послании старейшины дали председателю ПНЕ и министру финансов Халиду аль-Мабруку срок до воскресенья, 9 декабря, для выплаты жалованья служащим вооруженных сил и органов безопасности. В противном случае они пригрозили прекратить экспорт из так называемого региона Нефтяного полумесяца, который охватывает прибрежные месторождения на востоке страны.

Данные меры вызваны распространенным накануне заявлением главы управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майора Халида аль-Махджуба, который сообщил о сокращении заработной платы военнослужащим. По его словам, такие действия правительства лишают средств к существованию полумиллиона человек, являющихся членами семей ливийских солдат.

«Несмотря на вмешательство и обращение парламента и Совместного военного комитета «5+5», Дабиба четвертый месяц подряд отказывается платить жалованье вооруженным силам, которые обеспечивали народ доходами и восстановили осуществляемую Национальной нефтяной корпорацией прокачку нефти, пока выручка не достигла более 100 миллиардов динаров», — заявил Аль-Махджуб.

Кроме того, он обвинил премьер-министра в манипулировании и коррупции, указав на неубедительные аргументы, стоящие за регулярными невыплатами зарплат.

«Последний обман Дабибы — это отсутствие баланса, покрывающего выпущенный в связи с этим документ», — добавил генерал.

По словам Аль-Махджуба, вместо того, чтобы направить работу на выполнение своих обязанностей по достижению воли ливийцев к выборам, национальному примирению и объединению институтов, ПНЕ приостанавливает выплату зарплат почти полумиллиону граждан, так или иначе задействованных в армии.

«Правительство Дабибы за несколько месяцев потратило более 90 млрд динаров, из которых 20 млрд — не на развитие страны, а на развитие коррупции», — заключил Аль-Махджуб.

Примечательно, что это не первый раз, когда армия жалуется на приостановку жалований своим военнослужащим. Так, в октябре ЛНА обвинила премьер-министра в трехмесячной задержке зарплат, что вынудило тогдашнего главу Миссии ООН Яна Кубиша вмешаться и решить данный вопрос. Зачастую требования и заявления вооруженных сил поддерживают и племена Нефтяного полумесяца.

Двумя днями ранее инженеры и работники военного научно-производственного управления Минобороны обратились к правительству с требованием выплатить наконец заработные платы, которых они не видели уже более трех месяцев. Протестующие также призвали погасить задолженность перед военнослужащими ЛНА.

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ливия
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