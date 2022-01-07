Новое Правительство Чехии хочет провести ревизию отношений с Россией и Китаем

, 7 января. Программное заявление нового Правительства Чехии предусматривает ревизию отношений с Россией и Китаем. Документ опубликован на сайте премьер-министра Петра Фиалы.
Текст заявления состоит из 52 страниц.
«Проведем ревизию отношений с Россией и Китаем», — указано в документе.
Кабинет министров также намерен до 2023 года внести на рассмотрение парламента собственный «закон Магницкого». С его помощью Прага сможет вводить санкции против ответственных за нарушение прав человека.
Также в заявлении сказано об ориентации Чехии на Евросоюз и НАТО. Этот вопрос является приоритетным для нового правительства.
Кабмин уже одобрил программное заявление. Оно будет вынесено на утверждение Палаты депутатов 12 января.
Прошлое Правительство Чехии подало в отставку 11 ноября. Оно было сформировано по итогам выборов.