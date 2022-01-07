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«Зеленая повестка» США позволила России и странам ОПЕК обогатиться

  /   Обновлено: 07 января 2022 17:44
Экономика
«Зеленая повестка» США позволила России и странам ОПЕК обогатиться
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 января. Энергетическая политика американского президента Джо Байдена позволила России и странам ОПЕК обогатиться на экспорте нефти, сообщили РИА Новости со ссылкой на Power the future.

Журналисты американского интернет–портала отметили, что «зеленая повестка» США существенно ослабила экономику Запада, при этом дав возможность России, Саудовской Аравии, Ирану и другим странам заработать на продаже нефти триллионы долларов.

Джо Байден способствует искусственному занижению производства ископаемого топлива в США, несмотря на то, что на нефть и газ всегда есть спрос, как на надежные источники энергии. Из-за этого стоимость энергии в стране выросла, американцы вынуждены платить за нее гораздо больше, чем раньше.

Энергетический кризис в США набирает обороты уже несколько месяцев. После того, как осенью 2021 года нефтяные котировки марки Brent достигли стоимости 85 долларов за баррель, начали расти цены на бензин в США. В прошлом году его стоимость увеличилась с 0,62 доллара до 0,83 доллара за литр.

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco пообещали снизить стоимость нефти для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья. При этом цена нефти для США заметно вырастет.

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