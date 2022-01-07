Песков: Путин находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Токаевым

Москва, 7 января. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства уже провел переговоры по ситуации в Казахстане со всеми коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», — отметил Песков.

Минобороны РФ ранее сообщило о прибытии российских миротворцев ОДКБ в Алма-Ату. Самолетами в Казахстан также доставили военную технику.