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Песков: Путин находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Токаевым

  /   Обновлено: 07 января 2022 17:40
Политика
Песков: Путин находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Токаевым
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 7 января. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства уже провел переговоры по ситуации в Казахстане со всеми коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», — отметил Песков.

Минобороны РФ ранее сообщило о прибытии российских миротворцев ОДКБ в Алма-Ату. Самолетами в Казахстан также доставили военную технику.

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Казахстан путин песков токаев
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