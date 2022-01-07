Один из крупнейших банков Казахстана заявил о поддержке семей погибших силовиков

Нур-Султан, 7 января. Казахский Halyk Bank будет списывать кредиты погибшим военным и полицейским, пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Все имеющиеся займы, оформленные на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Казахстана в кредитной организации Halyk Bank, будут списаны в случае смерти указанных лиц.

«В Halyk Bank сообщили, что спишут все имеющиеся кредиты погибших военнослужащих и полицейских, оформленные в банке», — указывается в Telegram-канале телевизионного канала.

Масштабные акции протеста начались в Казахстане 2 января. Некоторые местные жители раскритиковали рост цен на сжиженный газ. Впоследствии манифестации переросли в погромы, радикально настроенные боевики начали нападать на силовиков. Согласно подсчетам ООН, во время беспорядков в стране были ранены более тысячи человек. МВД Казахстана сообщает о гибели 18 сотрудников.

Два дня назад президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку кабмин и стал во главе Совбеза, отстранив от деятельности первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В Казахстан уже прибыл, по просьбе казахского лидера, миротворческий контингент ОДКБ.