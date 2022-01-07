Кети Топурия опубликовала редкий кадр с мужем-бизнесменом

Дубай, 7 января. Солистка группы A'Studio Кети Топурия показала редкий кадр со своим супругом — бизнесменом Львом Деньговым. Певица продемонстрировала, как они с мужем проводят время на отдыхе.

Артистка выложила снимок с предпринимателем на своей странице в Instagram. Топурия довольно редко демонстрирует мужа публике, но на этот раз решила сделать исключение.

На фотографии, опубликованной исполнительницей, они вместе с супругом едят в ресторане. Судя по геотегу, оставленному солисткой A'Studio, она и ее муж-бизнесмен проводят новогодние каникулы в Дубае.

На снимке певица, одетая в яркую рубашку и белый лиф от купальника, кладет еду в рот. Деньгов позирует рядом с женой в белой футболке.

Некоторым подписчикам Топурии не понравилось выражение лица, с которым сфотографировался ее муж. По мнению этих пользователей, бизнесмен немного перестарался.

«Мальчик в образе»; «Слащавый какой-то»; «Криминальная рожа», — написали комментаторы.

Напомним, Кети Топурия и Лев Деньгов поженились осенью 2020 года, когда певица ждала ребенка от предпринимателя. Супруги воспитывают общего сына Адама, которому скоро исполнится год.

Ранее Кети Топурия откровенно рассказала о своем отце. Знаменитость призналась, что у мужчины были проблемы с законом и наркотиками.