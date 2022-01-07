Минобороны РФ: киргизские миротворцы направились в Казахстан на самолетах ВКС РФ

Москва, 7 января. Два военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушно-космических сил РФ с киргизскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности вылетели в Казахстан.

Как отмечается в заявлении Министерства обороны РФ, самолеты отправились в республику с киргизского аэродрома Кант.

«Российской военно-транспортной авиацией осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — указали в военном ведомстве.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что миротворческий континент будет находиться на территории Казахстана в течение нескольких дней или недель.