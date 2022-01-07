Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 18:57
18:53
Армия
Аналитик Le Monde включил Украину и Иран в список будущих «горячих точек»
18:53
Шоу-бизнес
Похоронивший жену актер Гришечкин закрутил роман с продюсером Бичаровой
18:53
Общество
Общественники в Дагестане намерены судиться с городским судом из-за отсутствия пандуса
18:53
Политика
Посольство Узбекистана вывезло на родину 35 студентов из Казахстана
18:52
Происшествия
Столкновение легковушек из-за гололеда заблокировало движение на Сортировочном мосту
18:51
Общество
Крымчане смогут сдать хвойные деревья после Нового года на переработку
18:51
Происшествия
В Алма-Ате засняли на видео более 10 разгромленных машин полиции
18:50
Экономика
Россиянам рассказали, какие машины будут наиболее популярны в 2022 году
18:47
Весь мир
Мексика и Чили договорились о создании стратегического партнерства
18:43
Политика
Депутат Свищев поблагодарил МИД за возвращение российских школьников из Казахстана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны РФ: киргизские миротворцы направились в Казахстан на самолетах ВКС РФ

Армия
Минобороны РФ: киргизские миротворцы направились в Казахстан на самолетах ВКС РФ
stat.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 7 января. Два военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушно-космических сил РФ с киргизскими миротворцами из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности вылетели в Казахстан.

Как отмечается в заявлении Министерства обороны РФ, самолеты отправились в республику с киргизского аэродрома Кант.

«Российской военно-транспортной авиацией осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — указали в военном ведомстве.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что миротворческий континент будет находиться на территории Казахстана в течение нескольких дней или недель.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ: киргизские миротворцы направились в Казахстан на самолетах ВКС РФ
Казахстан киргизия миротворцы одкб
Комментировать