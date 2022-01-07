Аналитик Землянский объяснил, почему за событиями в Казахстане могут стоять США

Нур-Султан, 7 января. Власти Казахстана продолжают попытки стабилизировать ситуацию в стране. При этом большинство аналитиков сходятся во мнении, что начавшиеся в Нур-Султане волнения были спланированы и координируются внешними силами.

Свою версию о причинах происходящих в Казахстане событий высказал и экономист, политический аналитик Валентин Землянский. По мнению эксперта, беспорядки в стране, конечно, могли начаться исключительно из-за внутренних причин, однако этот вариант слишком маловероятен.

«Это действительно может быть внутреннее межклановое противостояние, а значит, ситуация носит сугубо внутренний характер, никак не влияет на внешних игроков и не будет иметь каких-то серьезных последствий. Но, мне кажется, эта версия очень условная. Возможно, все это стало катализатором происходящих процессов, но в том, что в это включатся внешние силы, сомнений нет», — заявил экономист на YouTube-канале «ЭРГОНОМИКА с Валентином Землянским».

Аналитик считает, что за всем происходящим в Казахстане, скорее всего, стоят Соединенные Штаты. По его словам, именно Вашингтону сейчас выгодно создать горячую точку на восточных границах России, чтобы попытаться ослабить позиции Москвы перед грядущими переговорами.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

«Напрашивается самый простой вариант: за всем этим стоят США. Особенно, накануне тех событий, которые уже произошли в начале этого года и еще могут произойти. Я говорю про экстренную встречу НАТО относительно ситуации на российской границе, переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. И на таком фоне на восточных границах РФ начинается такая вот турбулентность. То есть, это козырь, который американцы выложили, чтобы дать понять, что если Россия не пойдет на их условия, то появится очередная точка дестабилизации, как это происходило в 2008 году в Грузии или в 2014 году на Украине. Повеяло «казахским Майданом»: очень сильная аллюзия с тем, что происходило на Украине. Мне кажется, это наиболее вероятная версия», — уверен Землянский.

В то же время экономист Валентин Землянский не исключает, что к происходящему могли быть причастны и другие государства. В частности, он отмечает, что КНР могла попытаться склонить Россию на свою сторону перед переговорами с США, и кризис в Казахстане мог бы этому способствовать.

Политолог-международник Андрей Бузаров ранее четко объяснил, почему события в Казахстане были явно спланированы извне. По его словам, наличие вмешательства других стран должно быть очевидно даже неспециалистам.