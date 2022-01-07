«Нужно сначала навести порядок»: Манукян заявил о неготовности Петербурга принимать финал Лиги чемпионов в мае

Санкт-Петербург сейчас не готов принимать крупные международные мероприятия, особенно спортивные. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился блогер, журналист и политолог Вадим Манукян.

Северная столица ежедневно сталкивается с новыми вызовами и старыми проблемами. Неожиданно выпавший снег, неубранные улицы, не вывезенный вовремя мусор, тысячи неотремонтированных зданий, имеющие в том числе статус культурного наследия. Это далеко не весь перечень проблем. Разрушающийся Петербург желает претендовать на звание не только культурного центра России, но и на титул главной спортивной столицы нашей страны. Кроме того, в скором времени взгляды миллионной международной аудитории устремятся на Санкт-Петербург. В 2022 году в культурной столице пройдут сразу два глобальных спортивных события — финал футбольной Лиги чемпионов и чемпионат мира по волейболу, а в 2023 году Петербург должен принять мировое первенство по хоккею с шайбой. Готов ли город на Неве к этим суровым испытаниям и нескончаемым потокам туристов? Пока что ответ на этот вопрос неутешительный.

Вадим Манукян в беседе с ФАН заявил, что перед тем, как принимать крупные спортивные мероприятия, власти Петербурга в первую очередь должны привести город в порядок.

«Это же туристический город. Здесь развит не только внутренний туризм. Активно приезжают в Северную столицы и миллионы гостей из-за рубежа. У нас впереди — Лига чемпионов по футболу — грандиозное событие, к которому будет приковано внимание всего мира. Еще через год Петербург будет принимать чемпионат мира по хоккею. Понятно, что наш город на две недели станет хоккейной столицей мира. Пока сложно это представляется, ведь мы совсем не готовы к таким серьезным мероприятиям», — заметил журналист.

Невские Новости /

Манукян призвал администрацию активнее ремонтировать город, чтобы успеть представить Санкт-Петербург туристам и миллионам телезрителей в самом его лучшем виде.

«Нужно активно порядок наводить. Например, проблемы с транспортной системой решать, восстанавливать культурные здания, ремонтировать обветшалые дома. Вот тогда и туристов можно приглашать, в том числе и из-за рубежа. Мне кажется, пока Петербург в нынешнем его состоянии не готов принимать международные мероприятия, в том числе и спортивные», — пояснил блогер.

Ближайшее крупнейшее спортивное событие для Петербурга — это финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором 28 мая на «Газпром Арене» в Петербурге сойдутся две лучшие европейские футбольные команды. Ожидается, что в это время культурную столицу посетят тысячи иностранных туристов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее сообщалось, что число госпитализаций петербуржцев с коронавирусом увеличилось на 26% с начала года. Прирост показателя отражается второй день подряд, в данный момент количество госпитализированных горожан превысило отметку в 5,4 тыс. пациентов.