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Кадыров на видео обратился к протестующим жителям Казахстана

Политика
Кадыров на видео обратился к протестующим жителям Казахстана
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Грозный, 7 января. Протестующие жители Казахстана должны прекратить разрушение республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем видеообращении.

Чеченский политик назвал братским казахский народ, а также призвал жителей республики прекратить деструктивные процессы внутри страны.

«Дорогие казахские братья и сестры, остановитесь. Я клянусь вам Всевышним Аллахом, к хорошему это не приведет. Вам будет самим трудно. Сегодня будут цены за газ повышены, а завтра на все. Послезавтра вы сами будете жить в развалинах в еще худших условиях», — отметил Кадыров.

Президент Киргизии Садыр Жапаров ранее утвердил указ об отправке военнослужащих республики в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ. Соответствующее решение до этого утвердили в парламенте.

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