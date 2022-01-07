Бритни Спирс поделилась снимком в одних чулках

Лос-Анджелес, 7 января. Американская поп-принцесса Бритни Спирс сняла трусы и лифчик, появившись перед подписчиками в Instagram абсолютно обнаженной.

Оставшаяся без опеки со стороны родных Спирс позволяет себе делать все, что придет в голову. В соцсетях звезды стало появляться все больше провокационного контента. На этот раз певица поделилась снимком в один чулках.

«Свободная женская энергия никогда не ощущалась так хорошо», — подписала она пост.

Prt Scr instagram.com / @britneyspears

Интимные места Спирс скрыла с помощью крохотных эмодзи в виде сердечка и цветка. Исполнительница хита Toxic отключила комментарии под постом. После этой публикации поклонники всерьез забеспокоились о ее состоянии.

«То есть после этого мы должны делать вид, что все в порядке»; «А ты точно свободна? Судя по твоим видео, ты по-прежнему изолирована от всего мира»; «Люди не должны поддерживать это»; «Возьмите ее кто-нибудь на шоппинг, такая некрасивая одежда», — написали пользователи под другими постами Спирс.

Ранее певица поделилась фотографиями, сделанными в ресторане в Лос-Анджелесе. По словам Спирс, она впервые за 13 лет выпила бокал вина.