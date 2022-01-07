Президент Болсонару раскритиковал Минздрав Бразилии за вакцинацию детей от COVID-19

Бразилиа, 7 января. Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал национальный регулятор в сфере здравоохранения Anvisa за одобрение вакцинации детей от пяти до 11 лет от COVID-19.

Через день после того, как министерство здравоохранения южноамериканской страны объявило о планах иммунизации данной возрастной группы, глава государства выступил на местном радио, где осудил решение ведомства.

Bolsonaro critica liberação de vacinas para crianças: 'qual o interesse das pessoas taradas por vacina?' https://t.co/pGDLHRbdJ5 — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) January 6, 2022

Президент, который неоднократно подвергал сомнению эффективность и безопасность прививок от коронавируса, заявил, что он не слышал о случаях смерти детей от COVID-19. Болсонару вновь подчеркнул, что его 11-летняя дочь Лаура не получит вакцину.

Он отметил, что препараты от коронавируса имеют побочные эффекты для детей, однако глава государства не подкрепил свое заявление фактами.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) и другие органы в сфере здравоохранения по всему миру доказали, что вакцины от COVID-19 безопасны для детей от 5 лет.

«Вы собираетесь прививать своего ребенка, даже если шанс умереть от коронавируса равен нулю? Где логика? Каковы интересы вакцинных маньяков?», — заявил Болсонару.

5 января представители Минздрава Бразилии сообщили, что правительство закупило 20 млн детских вакцин Pfizer, а добровольная иммунизация лиц от пяти до 11 лет официально начнется к концу января.

Live de @jairbolsonaro entra no ar antes da hora e militar aparece orientando Bolsonaro sobre fala contrária à vacinação infantil. “Isso é sintoma de miocardite”.



Quando transmissão começou, foi possível ver que papel citava possíveis - e raros - efeitos colaterais da vacina. pic.twitter.com/rYnh9KjYJn — Metrópoles (@Metropoles) January 6, 2022

«Ни один мир или губернатор не имеет права запрещать ребенку идти в школу, если он не вакцинирован», — подчеркнул президент, ссылаясь на необязательность прививок.

Он предупредил, что компания Pfizer не берет на себя ответственность за побочные эффекты препаратов. Болсонару призвал родителей немедленно обратиться к доктору в случае болей в груди или проблем с дыханием.

Бразильское общество педиатров осудили слова главы государства и отметили, что население должно остерегаться вируса, а не вакцин, которые могут спасти жизни в любом возрасте.

Агентство Anvisa одобрило вакцины Pfizer для детей 16 декабря, что вызвало волну критики со стороны противников прививок и президента. Болсонару потребовал проводить иммунизацию детей до 12 лет только по предписанию врача и раскрыть имена сотрудников регулятора, чтобы подвергнуть их публичному порицанию.