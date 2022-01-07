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Шанхайская организация сотрудничества готова оказать помощь Казахстану

Политика
Шанхайская организация сотрудничества готова оказать помощь Казахстану
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Ташкент, 7 января. Представители Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готовы оказать помощь Казахстану при соответствующем запросе со стороны властей республики, сказано в заявлении исполкома РАТС ШОС.

В организации также выразили уверенность, что принятые руководством Казахстана меры позволят побороть террористов и бандитов.

«Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества выражает серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Республике Казахстан», — говорится в сообщении.

Минобороны России ранее сообщило о переброске миротворцев ОДКБ и военной техники в Алма-Ату. На территорию Казахстана прибыли сразу девять самолетов Ил-76.

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