Шанхайская организация сотрудничества готова оказать помощь Казахстану

Ташкент, 7 января. Представители Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готовы оказать помощь Казахстану при соответствующем запросе со стороны властей республики, сказано в заявлении исполкома РАТС ШОС.

В организации также выразили уверенность, что принятые руководством Казахстана меры позволят побороть террористов и бандитов.

«Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества выражает серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Республике Казахстан», — говорится в сообщении.

Минобороны России ранее сообщило о переброске миротворцев ОДКБ и военной техники в Алма-Ату. На территорию Казахстана прибыли сразу девять самолетов Ил-76.