Литва продолжит вытеснять нелегальных мигрантов с границы

Вильнюс, 7 января. Литва не будет отказываться от вытеснения с границы нелегальных мигрантов, которые приехали из Азии и Африки через Белоруссию. Такое заявление сделал замминистра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

Политик сказал об этом на заседании комитета парламента по правам человека.

«Отказаться от практики вытеснения в настоящее время мы не можем, так как около тысячи мигрантов находятся у границы со стороны Белоруссии и ожидают любой возможности для прорыва», — сказал Абрамавичюс.

Агентство Евросоюза по контролю внешних границ в конце декабря рекомендовало МВД Литвы прекратить вытеснять нелегальных беженцев. В министерстве ответили, что у агентства нет полномочий ему указывать.

Ранее министр обороны Литвы Артис Пабрикс анонсировал передачу Украине оружия и техники. Он потребовал, чтобы другие европейские страны поступили так же.