Пока православные россияне отмечали рождественский сочельник и готовились встречать самый радостный праздник месяца, по ту сторону Земли, в Соединенных Штатах Америки тоже вспоминали знаменательное события своей новейшей истории.

Американцы вспоминали 6 января 2021 года — день, когда участники митингов против фальсификаций на президентских выборах в результате стихийной акции протеста на Капитолийском холме за несколько минут установили контроль над зданием американского Конгресса. Событие вошло в историю как «штурм Капитолия», и обернулось началом политики «закручивания гаек» со стороны правящей Демократической партии, а также породило борьбу с «внутренним терроризмом», под предлогом которой сторонники президента Джозефа Байдена расправлялись с наиболее активными оппонентами.

И если в 2021 году все внимание администрации было сосредоточено на противостоянии американским ультраправым организациям, в новом году, похоже, настал черед членов Республиканской партии США.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, каким может стать внутриполитический курс администрации Джозефа Байдена в 2022 году.

Федеральное агентство новостей /

Никаких торжественных мероприятий 6 января в США, разумеется, не проводилось. Годовщина событий на Капитолийском холме была искусно использована демократами для развертывания массовой пропагандисткой кампании, основной посыл которой заключался в том, что «священная демократия» в Америке находится под угрозой.

О «штурме Капитолия» в Демократической партии высказались практически все — ни один из политиков, так или иначе связанных с прошлогодними событиями, не упустил возможности поддержать курс партии.

Федеральное агентство новостей /

Начала «флэшмоб» спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси — ярая противница Республиканской партии и основатель специального комитета по расследованию событий 6 января. Пелоси, чтобы максимально драматизировать ситуацию, в ходе заседания нижней палаты Конгресса объявила минуту молчания, а затем произнесла речь. Она выразила убежденность в том, что действия протестующих не являлись хаотичными, а имели конкретную политическую цель — подрыв американской демократии.

Позже вечером 6 января по инициативе Пелоси на ступенях Капитолия было организовано лицемерное представление — молитвенное бдение в память о погибших в ходе штурма.

Earlier tonight, offering a prayer at a vigil for members of Congress on the East Capitol Steps. pic.twitter.com/QZqyviU1U8

Стоит напомнить, что никакой «великой крови» на Капитолийском холме в тот день пролито не было. В результате протестов действительно пострадали люди, была по неосторожности застрелена активистка Эшли Бэббит, несколько полицейских получили серьезные ранения.

Однако в ходе протестов Антифа и сторонников движения Black Lives Matter в Америке погибли десятки и пострадали тысячи офицеров правоохранительных органов — однако никто из политиков не предложил организовать подобное мероприятие в их честь.

К информационной компании подключились и члены латиноамериканского лобби в Конгрессе, — которые, как и Пелоси, проявили креативность и сняли несколько агитационных роликов на английском и испанском языках.

Хотя глава «комитета 6 января» лишь намекнула о причастности республиканцев к «штурму», конгрессмены латиноамериканского происхождения уже выразили убежденность в том, что их политические оппоненты «поддерживают террористов и экстремистов».

Не обошлось и без выступления главного демократа — президента Джозефа Байдена. В ходе своей речи американский лидер выразил убежденность в том, что демократия столкнулась с системным кризисом, который развязали члены Республиканской партии США, и прежде всего Дональд Трамп.

В 2021 году президент Байден неоднократно обвинял «внутренних террористов» и членов ультраправых американских группировок, — однако на этот раз он дал понять, что в сложившейся 6 января кризисной ситуации винит именно своих политических оппонентов. В социальных сетях подсчитали, что во время заявления Байден упомянул Трампа 16 раз — при этом ни разу не назвав его по имени, а только в качестве «бывшего президента».

В целом, если посмотреть на выступления членов Демократической партии, можно убедиться, что это одна и та же речь в разных вариациях. В ней четко прослеживается основной посыл: республиканцы сотрудничают с экстремистами и пытаются подорвать основы американской демократии.

К примеру, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен 6 января назвала республиканцев «противниками демократии», которые «используют любые возможности для того, чтобы сохранить контроль над государством».

I’m speaking on the Senate floor to reflect on the insurrection at our Capitol on January 6th one year ago, and the need to defend our democracy: https://t.co/2PQ7K93Ik8