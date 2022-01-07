Пока православные россияне отмечали рождественский сочельник и готовились встречать самый радостный праздник месяца, по ту сторону Земли, в Соединенных Штатах Америки тоже вспоминали знаменательное события своей новейшей истории.

Американцы вспоминали 6 января 2021 года — день, когда участники митингов против фальсификаций на президентских выборах в результате стихийной акции протеста на Капитолийском холме за несколько минут установили контроль над зданием американского Конгресса. Событие вошло в историю как «штурм Капитолия», и обернулось началом политики «закручивания гаек» со стороны правящей Демократической партии, а также породило борьбу с «внутренним терроризмом», под предлогом которой сторонники президента Джозефа Байдена расправлялись с наиболее активными оппонентами.

И если в 2021 году все внимание администрации было сосредоточено на противостоянии американским ультраправым организациям, в новом году, похоже, настал черед членов Республиканской партии США.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, каким может стать внутриполитический курс администрации Джозефа Байдена в 2022 году.

Федеральное агентство новостей /

«Демократия под угрозой»

Никаких торжественных мероприятий 6 января в США, разумеется, не проводилось. Годовщина событий на Капитолийском холме была искусно использована демократами для развертывания массовой пропагандисткой кампании, основной посыл которой заключался в том, что «священная демократия» в Америке находится под угрозой.

О «штурме Капитолия» в Демократической партии высказались практически все — ни один из политиков, так или иначе связанных с прошлогодними событиями, не упустил возможности поддержать курс партии.

Федеральное агентство новостей /

Начала «флэшмоб» спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси — ярая противница Республиканской партии и основатель специального комитета по расследованию событий 6 января. Пелоси, чтобы максимально драматизировать ситуацию, в ходе заседания нижней палаты Конгресса объявила минуту молчания, а затем произнесла речь. Она выразила убежденность в том, что действия протестующих не являлись хаотичными, а имели конкретную политическую цель — подрыв американской демократии.

«Год назад Капитолий и те, кто в нем работает, стали жертвами насильственного восстания. Размышляя о том мрачном дне, мы помним, что погромщики стремились не только захватить здание, но и подорвать нашу демократию», — объявила Пелоси.

Позже вечером 6 января по инициативе Пелоси на ступенях Капитолия было организовано лицемерное представление — молитвенное бдение в память о погибших в ходе штурма.

Earlier tonight, offering a prayer at a vigil for members of Congress on the East Capitol Steps. pic.twitter.com/QZqyviU1U8 — Presiding Bishop Michael Curry (@PB_Curry) January 6, 2022

Стоит напомнить, что никакой «великой крови» на Капитолийском холме в тот день пролито не было. В результате протестов действительно пострадали люди, была по неосторожности застрелена активистка Эшли Бэббит, несколько полицейских получили серьезные ранения.

Однако в ходе протестов Антифа и сторонников движения Black Lives Matter в Америке погибли десятки и пострадали тысячи офицеров правоохранительных органов — однако никто из политиков не предложил организовать подобное мероприятие в их честь.

unsplash.com /

К информационной компании подключились и члены латиноамериканского лобби в Конгрессе, — которые, как и Пелоси, проявили креативность и сняли несколько агитационных роликов на английском и испанском языках.

Хотя глава «комитета 6 января» лишь намекнула о причастности республиканцев к «штурму», конгрессмены латиноамериканского происхождения уже выразили убежденность в том, что их политические оппоненты «поддерживают террористов и экстремистов».

«Республиканцы в Конгрессе способствовали распространению «большой лжи» (Так лояльные демократической партии СМИ называют утверждения о фальсификациях на президентских выборах 2020 года. — Прим. ФАН) и последовательно отрицали все масштабы насилия 6 января, сравнивая проникновение экстремистов в здание с обычным туристическим визитом. Год спустя они все еще скрывают правду о восстании, поворачиваются спиной к нашей демократии и поддерживают террористов», — заявил конгрессмен от штата Аризона демократ Рубен Гальего.

Не обошлось и без выступления главного демократа — президента Джозефа Байдена. В ходе своей речи американский лидер выразил убежденность в том, что демократия столкнулась с системным кризисом, который развязали члены Республиканской партии США, и прежде всего Дональд Трамп.

В 2021 году президент Байден неоднократно обвинял «внутренних террористов» и членов ультраправых американских группировок, — однако на этот раз он дал понять, что в сложившейся 6 января кризисной ситуации винит именно своих политических оппонентов. В социальных сетях подсчитали, что во время заявления Байден упомянул Трампа 16 раз — при этом ни разу не назвав его по имени, а только в качестве «бывшего президента».

В целом, если посмотреть на выступления членов Демократической партии, можно убедиться, что это одна и та же речь в разных вариациях. В ней четко прослеживается основной посыл: республиканцы сотрудничают с экстремистами и пытаются подорвать основы американской демократии.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

К примеру, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен 6 января назвала республиканцев «противниками демократии», которые «используют любые возможности для того, чтобы сохранить контроль над государством».

I’m speaking on the Senate floor to reflect on the insurrection at our Capitol on January 6th one year ago, and the need to defend our democracy: https://t.co/2PQ7K93Ik8 — Elizabeth Warren (@SenWarren) January 5, 2022

Под тем же предлогом Уоррен призвала Сенат принять билль о «свободных и справедливых выборах», а также изменить процесс голосования в верхней палате парламента. Это второй общий тезис, о котором также упоминал Байден и его заместитель Камала Харрис.

Пункт заслуживает особого внимания: демократы стараются убедить общественность в необходимости проведения избирательной реформы.

Федеральный контроль над выборами

На фоне скандалов в ходе президентских выборов, руководство республиканских штатов в 2021 году постаралось предпринять целый ряд мероприятий, ужесточающих процедуру голосования. В основном, это касалось голосования по почте, — многие республиканцы убеждены в том, что в 2020 году такой метод позволил демократам подделать тысячи бюллетеней и обеспечить себе победу на выборах.

Федеральное агентство новостей /

К примеру, Конгресс Техаса принял решение отменить круглосуточную работу избирательных участков и сделать обязательным предъявление удостоверения личности голосующего.

Хотя до выборов президента США еще почти два с половиной года, противостояние из-за избирательной системы началось уже этим летом — демократы не могут позволить оппонентам закрыть существующие пробелы в американском выборном законодательстве.

В связи с этим представители Демпартии выдвинули ряд законопроектов, разработанных специально для борьбы с предприимчивыми республиканцами. В августе молодой сенатор от штата Джорджия демократ Джон Ософф приковал к себе внимание средств массовой информации и американского политического истеблишмента, представив «Закон о праве голоса», который может стать важнейшим юридическим инструментом в борьбе против ужесточения правил голосования в республиканских штатах.

Федеральное агентство новостей /

Выступления демократов, приуроченные к годовщине 6 января, стали чем-то вроде идеологического фундамента для воплощения в жизнь задуманных перемен. Предлогом, разумеется, было названо «деструктивное поведение» Республиканской партии, которая «стремится разрушить столпы американской демократии».

Вице-президент Камала Харрис говорила об этом так:

«Если мы не будем бдительны, если мы не будем защищать демократию, она просто не устоит. Мы не можем позволить, чтобы наше будущее решалось теми, кто стремится заставить нас замолчать, подделать наши голоса и распространять ложь и дезинформацию. Бывший президент и его сторонники решили, что единственный способ победить — это подорвать наши выборы. Это неправильно. Это недемократично. И, честно говоря, это не по-американски».

flickr.com / Matt Johnson / CC BY 2.0

Джо Байден высказался более драматично:

«Я закрою эту брешь, я буду защищать эту нацию, я не позволю никому вонзить кинжал в горло демократии. Мы позаботимся о том, чтобы воля народа была услышана, чтобы восторжествовало голосование, а не насилие».

Учитывая, насколько мощный «идеологический напор» развили демократы, логично предположить, что Республиканская партия сейчас разворачивает ответную информационную кампанию. Однако все пошло по прямо противоположному сценарию.

Молчание ягнят

Пока что моральное противостояние с правящей партией республиканцы с треском проиграли, а неплохой шанс увеличить количество сторонников, убедив население в том, что союзники Байдена ведут мошенническую и фальшивую игру, упустили.

Большую пресс-конференцию 6 января первоначально планировал Дональд Трамп, но в самый последний момент принял решение ее отменить. Он заявил, что коснется темы только 15 января на митинге в Аризоне, где его поддержка и без того высока.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вместо него неуклюжую попытку провести мероприятие вызвались конгрессмены Мэтт Гетц и Марджори Тейлор Грин, — но на пресс-конференцию почти никто не пришел: большинство их коллег по партии уехали на похороны бывшего сенатора Джонни Айзексона в Джорджию.

Конечно, не исключено, что оппоненты демократов просто не посчитали нужным уделять годовщине событий 6 января должного внимания: из-за многочисленных внутриполитических проблем антирейтинг Байдена и без того бьет исторические рекорды, а соцопросы показывают растущую популярность Дональда Трампа.

2024 National General Election Poll:



Donald Trump 49% (+8)

Joe Biden 41%



InsiderAdvantage/@theamgreatness (R) ~ 750 RV ~ 12/17-12/19https://t.co/uGvBhBXJAy — PollTracker (@PollTrackerUSA) December 20, 2021

Однако многочисленные угрозы в адрес республиканцев, подкрепленные реальными судебными процессами против их союзников, также могут быть причиной молчания американской оппозиции — никому не нужны проблемы с законом, в тюрьму садится не хочет никто.

Федеральное агентство новостей /

Хочешь мира — готовься к войне

Анализ сложившейся в начале 2022 года обстановки в Соединенных Штатах приводит на ум русскую пословицу «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Лидеры Демократической партии, по сути, анонсировали основные направления своей политики на предстоящие 12 месяцев: избирательная реформа, борьба с «республиканскими штатами» и репрессивные меры против политических оппонентов под предлогом «сохранения демократии».

В таком положении лучшей защитой для Республиканской партии может стать только «нападение» — разработка и реализация практических мер по борьбе с новыми федеральными законами, наращивание информационно-пропагандистских кампаний и активная работа с потенциальными избирателями.

В ноябре 2022 года США предстоят выборы в Конгресс, которые с высокой вероятностью принесут большинство мест в обеих палатах парламента Республиканской партии. Если до этого момента демократам не удастся изменить избирательное законодательство — второго шанса у сторонников Байдена не будет.

flickr.com/Jason Rodriguez /

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.