Военный эксперт Дандыкин оценил сроки пребывания российских миротворцев в Казахстане

Военный эксперт, бывший капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с ФАН предположил, сколько по времени миротворцы ОДКБ пробудут на территории Казахстана. Собеседник отметил, что в числе первоочередных задач военных — охрана стратегически важных объектов республики.

«Силы миротворцев ОДКБ впервые применяются по просьбе руководства Казахстана. Кроме России свою помощь оказали Белоруссия, Таджикистан, Армения и другие страны. В операции участвуют десантники, бригада спецназа ВДВ и ульяновская миротворческая бригада, которая сейчас, в частности, работает в Нагорном Карабахе. Прежде всего они будут охранять важные стратегические объекты, среди которых — аэропорт, который захватили мятежники, мародеры и террористы, а также охрана российского посольства, промышленных объектов, связанных с нефтью и другим промыслом. Это позволит освободить силы полиции и ВС Казахстана, чтобы они навели порядок», — заявил Дандыкин.

По словам собеседника, сейчас в стране объявлена террористическая угроза. В республике уверены, что это — вмешательство террористов со стороны и «похоже на действия игиловцев» (ИГИЛ1, запрещенная в России террористическая организация).

«Действия мятежников (отрубание голов) известны по сирийской ситуации. Наши военные будут там не столь продолжительное время. Речь о нескольких неделях, в крайнем случае срок пребывания увеличится до нескольких месяцев. Дальше все экономические и другие вопросы будут зависеть от руководства Казахстана. Главное — в первый раз силы ОДКБ были применены. Так получилось, что это была одна из самых спокойных республик», — подытожил военный эксперт.

Тем временем политолог Алексей Мухин уверен, что власти Казахстана взяли под контроль ситуацию в стране. Эксперт считает, что сейчас будет проходить планомерное и систематическое уничтожение террористов.

1 Организация запрещена на территории России.