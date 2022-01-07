Евгений Капорин опубликовал редкие фото со съемок седьмого сезона «Сватов»

Киев, 7 января. Исполнитель роли Лехи из сериала «Сваты» Евгений Капорин показал уникальные кадры со съемок седьмого сезона. На этих фото он запечатлен с актрисой Мариной Сердешнюк, с которой они играли семейную пару.

Актер опубликовал редкие фото со съемок «Сватов-7» на своей странице в Instagram. Капорин уточнил, что это уже вторая партия подобных «закулисных» снимков. На фотографиях из первой серии актера можно увидеть с исполнительницей роли Жени Ковалевой Анной Кошмал.

««Сваты-7». За кадром — часть 2», — подписал снимки с Сердешнюк артист.

На фотографиях Капорин и его экранная жена позируют в разных нарядах. Например, актеров можно увидеть в цирковых костюмах, а также в одежде для свадьбы.

Напомним, премьера «Сватов-7» состоялась в конце прошлого года. Поклонники сериала много лет ждали выхода седьмого сезона, который стал заключительным. При этом многие зрители остались разочарованы финальными сериями. По их мнению, седьмой сезон «Сватов» оказался худшим за всю историю проекта.